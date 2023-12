V +MSUM razstava 20-letnega ustvarjanja umetnice Aleksandre Vajd

Ljubljana, 8. decembra - V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) bodo drevi odprli razstavo mednarodno priznane umetnice Aleksandre Vajd Od znotraj dol in od zgoraj, na kateri je prestavljenih 20 let njenega ustvarjanja. Razstavo uvedejo konceptualne fotografije, ki po umetničinih besedah prehajajo v objekte in skulpture, kot bi bi "hotele iz okvirja iti v prostor".