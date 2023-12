Šumi: Za učinkovito preprečevanje korupcije in krepitev integritete smo odgovorni vsi

Ljubljana, 8. decembra - Predsednik KPK Robert Šumi je na novinarski konferenci dan pred mednarodnim dnevom boja proti korupciji izpostavil odgovornost vseh v družbi za učinkovito preprečevanje korupcije in krepitev integritete. Ob tem so predstavili še projekt krepitve integritete v osnovni šoli in projekt Ambasadorji integritete, v katerem sodelujejo slovenski športniki.