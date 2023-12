Člani NSK pozdravili prizadevanja ministrstva za kulturo glede proračunov za prihodnji leti

Ljubljana, 8. decembra - Nacionalni svet za kulturo (NSK) je danes obravnaval predlog proračuna ministrstva za kulturo za prihodnji dve leti. Člani so pozdravili prizadevanja ministrstva, da poskuša izpadla sredstva v integralnem proračunu za prihodnji dve leti kompenzirati skozi druge vire. Podprli so tudi delovanje Simfonikov in Big Banda RTV Slovenija.