Dve ponudbi za gradnjo odlagalnega silosa in drugih objektov odlagališča NSRAO pri Krškem

Krško, 8. decembra - Agencija za radioaktivne odpadke v Krškem je na razpisu za gradnjo odlagalnega silosa in drugih objektov odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) pri Krškem v nedavno končanem roku prejela dve ponudbi. Prejeti ponudbi bodo pregledali in se glede izbora izvajalca odločili v začetku prihodnjega leta, so povedali na agenciji.