Država letos za prevoze prosilcev za azil porabila več kot 650.000 evrov

Ljubljana, 10. decembra - Država je letos do zdaj za avtobusne prevoze tujcev, ki jih zalotijo pri ilegalnem prečkanju meje in izrazijo namero za mednarodno zaščito, do azilnega doma oziroma njegove izpostave porabila 662.624 evrov, je v odgovoru na pisno poslansko vprašanje poslanca SDS Andreja Kosija odgovoril minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.