Računsko sodišče Zpizu za pravilnost poslovanja v letu 2022 izreklo mnenje s pridržkom

Ljubljana, 8. decembra - Računsko sodišče je Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) v reviziji pravilnosti poslovanja zavoda v letu 2022 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je namreč, da Zpiz v svojih evidencah in upokojitvenem postopku ni zagotovil pravilnih in popolnih podatkov, zato je v več primerih nepravilno določil pokojnino.