Ob prevzemu poslov poveljnika sil SV Boštjan Močnik napovedal nov veter v jadra vojske

Vrhnika, 8. decembra - Brigadir Boštjan Močnik je danes prevzel dolžnosti poveljnika sil Slovenske vojske (SV). Ob tem je dejal, da sta eksponentni tehnološki razvoj in varnostna situacija pognala veter v jadra SV. Napovedal je ravnovesje med izgradnjo novih in vzdrževanjem obstoječih zmogljivosti SV, napotitvijo enot na mednarodne misije in podporo zaščiti in reševanju.