V Avstriji odprli prvi del nove Goliške železnice

Celovec, 10. decembra - Avstrijske železnice so odprle novo železniško povezavo med Šentpavlom v Labotski dolini in Celovcem. Gre za prvi, koroški del nove Goliške železnice med Celovcem in Gradcem, ki naj bi čas potovanja med mestoma s treh ur skrajšala na 45 minut, končana pa naj bi bila leta 2025.