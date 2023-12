Snežne razmere v visokogorju

Predvsem so nevarna strma pobočja ter mesta z napihanim snegom, kjer lahko ob manjši obremenitvi sprožite manjši ali srednje veliki plaz kložastega snega. Vetru izpostavljene lege so močno spihane in ponekod poledenele, poledenela mesta so tudi v sredogorju, kjer je sega malo. Tam je nevarnost zdrsa.

Snežna odeja je zaradi nizkih temperatur še vedno suha in večinoma mehka, nekaj skorje je le zaradi vetra in kjer je snega malo, je tudi zaradi vetra lahko podlaga trša. Kjer je v preteklosti snežilo na trdo podlago, je v snežni odeji šibka plast (velja le za visokogorje, nižje je namreč snega premalo), ob nizkih temperaturah se je lahko v snežni odeji pojavila plast globinskega sreža ali sipkega zrnatega snega.

Danes se bo pooblačilo, najprej bo oblačnost tanka in visoko v ozračju, le v predgorju Julijcev in v hribih Notranjske in severne Primorske bo tudi nizka oblačnost, ki se bo nabirala po grebenih. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Ledišče bo pod 1000 metri, a tudi tam bo marsikje temperatura ostala pod ničlo. V noči na soboto bo od zahoda ponekod prehodno rahlo snežilo, količina padavin bo zanemarljiva. V soboto čez dan se bo od zahoda jasnilo. Sprva bo pihal šibak veter spremenljive smeri, popoldne bo spet začel pihati jugozahodnik. Večjih temperaturnih sprememb ne bo. V noči na nedeljo bodo od zahoda padavine, ki bodo dopoldne postopno ponehale. Čez dan se bo od zahoda postopno razjasnilo. Meja sneženja se bo postopno dvignila do okoli 1500 metrov nadmorske višine, a količina padavin bo majhna, v gorah pričakujemo največ do deset centimetrov snega. Pihal bo šibak do zmeren severozahodnik, ki se bo zvečer obračal v jugozahodnik. Čez dan bo v višinah vse topleje, ničta izoterma se bo popoldne dvignila nad 1600 metrov nadmorske višine, v ponedeljek pa nad 2200 metrov. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. V sredogorju bo pihal zahodni do jugozahodni veter, višje pa severozahodnik. Predvsem v Julijcih in predgorju bo tudi megleno.

Plazovna nevarnost se danes in jutri ne bo spremenila, tudi snežne razmere ne. Od nedelje dalje pa se bo zaradi otoplitve sneg najprej nekoliko ojužil v sredogorju, v ponedeljek pa tudi v visokogorju, kjer je snega več. Pričakovano je, da se bo zlasti v ponedeljek plazovna nevarnost povečala, v visokogorju bo znatna, 3. stopnje, nižje pa zmerna, 2. stopnje. Nevarna ostajajo mesta z napihanim snegom ter strma pobočja. Ostaja tudi nevarnost zdrsa na poledenelih mestih. Novega snega v nedeljo bo premalo, da bi vplival na plazovne razmere, nastalo pa bo nekaj novih snežnih akumulacij ob severozahodnem vetru.