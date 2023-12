2TDK in EIB podpisala posojilno pogodbo za drugi tir

Ljubljana, 8. decembra - Predstavniki projektnega podjetja 2TDK in Evropske investicijske banke (EIB) so v Ljubljani podpisali posojilno pogodbo v višini do 250 milijonov za drugi železniški tir med Divačo in Koprom. Sodelovanje EIB po besedah infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek največjemu infrastrukturnemu projektu v Sloveniji prinaša dodatno verodostojnost.