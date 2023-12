Na štajerskih smučiščih se začenja nova smučarska sezona

Ljubljana, 8. decembra - Štajerska smučišča danes in jutri začenjajo novo sezono. Potem ko so prvi to že prejšnji konec tedna storili na Kopah, so danes naprave zagnali tudi na Rogli in Treh kraljih, v soboto pa se smuka začenja tudi na Mariborskem Pohorju. Ostali slovenski smučarski centri z zahodnega dela države zagon naprav načrtujejo za prihodnji konec tedna.