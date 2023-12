Gibanje za pravice Palestincev pred sejo OZP pozvalo k odločnejšemu odzivu Slovenije na dogajanje v Gazi

Ljubljana, 8. decembra - Pred današnjo sejo odbora DZ za zunanjo politiko (OZP), ki med drugim obravnava prednostna področja delovanja Slovenije kot nestalne članice Varnostnega sveta ZN, so se pred poslopjem DZ zbrali člani Gibanja za pravice Palestincev. Pozivali so k ukrepanju proti Izraelu in kritizirali odziv slovenske politike na dogajanje v Gazi.