V Kočevju razstava Medprostori bivanja kiparke in slikarke Anje Kranjc

Kočevje, 8. decembra - V Likovnem salonu Kočevje bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Medprostori bivanja akademske kiparke in slikarke Anje Kranjc. Gre za predstavitev njenega kiparskega cikla Nevidno vidno in niza slik s skupnim naslovom Utelešenje divjine. Razstava bo na ogled do 2. marca prihodnje leto, so sporočili iz Pokrajinskega muzeja Kočevje.