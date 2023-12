Najboljša primorska podjetja so Hidria, Vitanest in Te.sis

Koper, 8. decembra - Hidria, Vitanest in Te.sis so po izboru strokovne komisije v svojih kategorijah podjetja leta 2022 na Primorskem. Posebni priznanji sta prejela Intra Lighting in združenje Po Primorsko. Nagrade, ki jih v sodelovanju s primorskimi gospodarskimi zbornicami podeljujejo Primorske novice, so podelili v četrtek v Vili Vipolže.