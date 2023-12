Na Dunaju zagnali najzmogljivejše velike toplotne črpalke v Evropi

Dunaj, 9. decembra - V dunajskem okrožju Simmering so ta teden zagnali prve tri iz sistema šestih velikih toplotnih črpalk. Te iz prečiščene odpadne vode proizvajajo podnebju bolj prijazno toploto za 56.000 dunajskih gospodinjstev, so sporočili iz ljubljanske mednarodne pisarne Mesta Dunaj. Do leta 2027 nameravajo zmogljivosti podvojiti.