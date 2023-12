Obeležujemo svetovni dan digitalne razstrupitve

Ljubljana, 10. decembra - Po vsem svetu se danes obeležuje svetovni dan digitalne razstrupitve. V okviru dogodka se spodbuja posameznike in skupnosti, da se odklopijo od tehnologije in se osebno ponovno povežejo s prijatelji in bližnjimi, so v sporočilu za javnost pojasnili v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.