Primorske novice: Vrhovno sodišče ni ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti obsojenemu za uboj matere

Nova Gorica, 8. decembra - Vrhovno sodišče ni ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti Dragana Kukanje, ki je bil obsojen za uboj svoje 91-letne matere, poročajo Primorske novice. Tako je obveljala sodba, s katero je novogoriško sodišče Kukanji prisodilo 14 let in pol zaporne kazni zaradi uboja in drugih kaznivih dejanj.