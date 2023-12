Tedenski pregled - Slovenija od 8. do 14. 12.

Ljubljana, 15. decembra - Ob živahni zunanjepolitični dejavnosti političnih predstavnikov, med drugim v Dubaju, Parizu, Bruslju in Ženevi, je teden zaznamoval prvi nagovor predsednice republike Nataše Pirc Musar v državnem zboru, kjer so med drugim sprejeli zakon o obnovi in nov interventni zdravstveni zakon. Slovenija je dobila sto milijonov iz solidarnostnega sklada EU.