Tedenski pregled - svet od 8. do 14. 12.

Ljubljana, 15. decembra - Na podnebni konferenci ZN v Dubaju je bil dosežen dogovor o odmiku od fosilnih goriv. Poljska je dobila novo vlado, ki jo vodi Donald Tusk. Ob vse več opozorilih ZDA Izraelu so se nadaljevali izraelski napadi na Gazo. Voditelji EU so potrdili začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo ter pogojno BiH.