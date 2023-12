V Miamiju izžrebali skupine za južnoameriško prvenstvo

Miami, 8. decembra - V Miamiju so izžrebali skupine za južnoameriško nogometno prvenstvo, ki se bo začelo 20. junija prihodnje leto v Atlanti, končalo pa 14. julija v Miamiju. Svetovni prvak Argentina je padel v skupino A, kjer sta zagotovo Čile in Peru, tekmec pa bo še eden izmed Kanade ter Trinidada in Tobaga.