Lakers in Pacers v finalu novega pokalnega turnirja v NBA

Las Vegas, 8. decembra - Ekipi Los Angeles Lakers in Indiana Pacers se bosta v noči na nedeljo pomerili v prvem finalu tako imenovanega pokala severnoameriške košarkarske lige. Na zaključnem turnirju v Las Vegasu so Lakers v polfinalu ugnali New Orleans Pelicans s 13:89, Indiana pa je bila s 128:119 boljša od Milwaukee Bucks.