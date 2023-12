New York, 7. decembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP po tednu izgub bolj optimistični, obenem pa so v pričakovanju petkove objave ministrstva za delo, ki bo razkrilo novembrske podatke o trgu dela.