Mariborske odbojkarice brez prvega trenerja končale evropsko pot

Neuchatel, 7. decembra - Odbojkarice Nove KBM Branik so izpadle v osmini finala pokala Cev, potem ko so izgubile tudi povratno tekmo proti švicarski ekipi Viteos Neuchatel. Po porazu z 1:3 v Mariboru so Mariborčanke, ki so pred odhodom ostale brez trenerja Tilna Kozamernika, tokrat izgubile z 2:3 (-17, -12, 21, 16, -10).