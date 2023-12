Slovenija na poti v Varnostni svet izkoristila zgodovinsko priložnost

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 8. decembra - Slovenija v zunanjepolitični strategiji za obdobje do konca leta 2021 še ni imela v načrtu ponovne kandidature za Varnostni svet ZN, a ob naraščanju ruskih pritiskov na Ukrajino je izkoristila priložnost in vložila kandidaturo proti podaljšani roki Moskve Belorusiji. Odločitev se je obrestovala in Slovenija je bila junija letos izvoljena.