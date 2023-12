Türk: V Varnostnem svetu je treba delovati načelno

pogovarjal se je dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 8. decembra - Nekdanji predsednik Danilo Türk je v intervjuju za STA pred vstopom Slovenije v Varnostni svet ZN dejal, da je mednarodni položaj danes precej slabši kot pred 25 leti, ko je sam vodil misijo pri ZN v času prvega slovenskega članstva v Varnostnem svetu, vendar meni, da imata ekipi v Ljubljani in New Yorku dovolj znanja in izkušenj za načelno delo.