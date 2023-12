Armenija in Azerbajdžan v skupni izjavi za normalizacijo odnosov

Erevan/Baku/Bruselj, 7. decembra - Armenija in Azerbajdžan nameravata normalizirati odnose in skleniti mirovni sporazum na podlagi načel suverenosti in ozemeljske celovitosti, navaja danes objavljena skupna izjava oblasti v Bakuju in Erevanu. Pobuda prihaja v času izredno napetih odnosov med državama, potem ko je Azerbajdžan septembra zavzel regijo Gorski Karabah.