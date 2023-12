Vzajemna obžaluje odločitev ustavnega sodišča

Ljubljana, 7. decembra - V zdravstveni zavarovalnici Vzajemna obžalujejo, da ustavno sodišče ni opravilo vsebinske presoje uredbe, ki je določila najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. "Vzajemna bo ravnala kot dober gospodar in za povračilo škode, ki je bila povzročena našim zavarovancem, uporabila pravna sredstva, ki so nam na voljo," so napovedali.