Slovenija in Italija s čezmejnim projektom v spodbujanje trajnostnega turizma

Ajdovščina, 7. decembra - V Ajdovščini so danes predstavili čezmejni projekt s področja razvoja kolesarskega turizma Inter Bike III, ki na novi obmejni območji - v Brkine ter v dolini rek Ter in Nadiža - prenaša rezultate prejšnjih dveh istoimenskih projektov. V okviru projektov sofinancirajo investicije v kolesarsko infrastrukturo in s tem spodbujajo trajnostni turizem.