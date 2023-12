Vlada sprejela izhodišča za pogajanja o spremembi kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 7. decembra - Vlada je sprejela izhodišča za pogajanja za spremembo kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Izhodišča za pogajanja se nanašajo na posebnosti glede delovnega časa in delovne obveznosti visokošolskih učiteljev ter sodelavcev v visokem šolstvu, so zapisali v sporočilu po seji vlade.