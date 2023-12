Na posvetu KPK o integriteti kot temelju za zaupanje in spoštovanje šolskega sistema

Ljubljana, 7. decembra - Integriteta je temelj zdravega učnega okolja, v katerem se posamezniki počutijo varne, sprejete in slišane, so izpostavili na dogodku Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) in Zavoda RS za šolstvo ob tednu preprečevanja korupcije. Na posvetu so predstavili ključne ugotovitve pilotnega projekta Krepitev integritete učencev v osnovnih šolah.