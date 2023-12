Vlada obrambno ministrstvo določila kot osrednji organ za spremljanje in koordinacijo odzivanja na hibridne grožnje

Ljubljana, 7. decembra - Vlada je na današnji seji ministrstvo za obrambo določila kot osrednji organ za spremljanje in koordinacijo odzivanja na hibridne grožnje v Sloveniji. Za izvajanje teh nalog bodo ostala ministrstva in vladne službe obrambnemu ministrstvu zagotavljale informacije in podatke iz svoje pristojnosti, so sporočili po seji vlade.