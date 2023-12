Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 12.)

Ljubljana, 7. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je Slovenija podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko še 12 dni, in sicer do 21. decembra. Poročale so tudi o potrditvi dveh novih ministrov, in sicer ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka in ministra za javno upravo Franca Propsa.