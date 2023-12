Ljubljanska borza: V središču delnice Krke

Ljubljana, 7. decembra - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP danes izgubil 0,15 odstotka. Pocenile so se vse pomembnejše delnice, razne delnic Luke Koper, ki so zrasle za 3,63 odstotka, in Krke, ki so pridobile skoraj odstotek. Vlagatelji so opravili za 3,23 milijona evrov prometa, večino ali 2,51 milijona evrov z delnicami Krke.