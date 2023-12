Odbojkarskim reprezentantom vendarle več počitka

Ljubljana, 7. decembra - Mednarodna odbojkarska zveza FIVB dela vse, da bi utišala kritike in reprezentantom omogočila več počitka. V ta namen je prvič vnaprej objavila koledar tekmovanj od leta 2025 pa do leta 2028, s tem bo lahko organizacija priprav, potovanj in drugih obveznosti reprezentanc bolj racionalna, počitka pa več, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.