Evropska komisija predlaga reformo ocenjevanja kemikalij

Bruselj, 7. decembra - Evropska komisija je danes sprejela tri zakonodajne predloge za hitrejše, poenostavljene in pregledne postopke v zvezi s kemikalijami. Namenjeni so racionalizaciji ocenjevanja kemikalij v zakonodaji EU, okrepitvi baze znanja o kemikalijah ter zagotovitvi zgodnjega odkrivanja nastajajočih kemičnih tveganj in ustreznega ukrepanja.