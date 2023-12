V Mariboru ob 20-letnici Zavoda PIP vzpostavili točko za podporo ob zaznavi sovražnega govora

Maribor, 8. decembra - Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor, ki letos beleži 20 let delovanja, je danes vzpostavil točko za podporo ob zaznavi sovražnega govora, s čimer želi opozarjati na razraščanje sovražnega govora in spodbuditi ljudi, da se nanj ustrezno odzovejo. Točka bo delovala vsak delavnik med 10. in 14. uro.