Novak: Dela je veliko, lotili se ga bomo takoj

Ljubljana, 7. decembra - Novi minister za naravne vire in prostor Jože Novak je med prvimi nalogami po imenovanju izpostavil izvedbo ukrepov za popoplavno obnovo, ki bodo po njegovih besedah zahtevni in obsežni, lotiti pa se jih morajo takoj. Pomembne so tudi administrativne razbremenitve. Imen v ožji ekipi še ni razkril, je pa napovedal okrepitev ekipe na ministrstvu.