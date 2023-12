Glasovanje DZ o ministrih Propsu in Novaku: 49 za, 26 proti

Ljubljana, 7. decembra - DZ je danes z 49 glasovi za in 26 proti potrdil dva nova člana ministrske ekipe, Franca Propsa kot ministra za javno upravo ter Jožeta Novaka kot ministra za naravne vire in prostor. Podprli so ju poslanci koalicijskih Svobode, Levice in SD ter poslanca italijanske in madžarske narodnosti. Podporo pa so jima odrekli v opozicijskih SDS in NSi.