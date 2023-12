V Hollywoodu dražba dizajnerskih oblek ikoničnih žensk

Los Angeles, 11. decembra - Elegantne obleke in kostimi, ki so jih nosile ikonične ženske, kot so Audrey Hepburn, Grace Kelly, Sarah Jessica Parker, Elizabeth Taylor, Cher in princesa Diana, bodo na voljo na dražbi 11. januarja v Los Angelesu. Med dražbenimi predmeti avkcijske hiše Julien's je črno-bela koktajl obleka pokojne princese Diane.