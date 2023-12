Pri založbi Sanje z novimi zgodbami in novo zbirko Iskra

Ljubljana, 7. decembra - Založba Sanje je svoj knjižni program obogatila s knjigama pisateljev iz BiH Miljenka Jergovića in Bekima Sejranovića Trojica za Kartal in Nikamor, od nikoder, rusko besedo pa predstavljajo prek zgodb Salam tebi, Dalgat! Alise Ganieve. Pripravili so tudi novo zbirko Iskra, v kateri bodo objavljali krajša besedila, priročna za branje na poti.