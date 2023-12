Von der Leyen zadovoljna s pogovori o uravnoteženju trgovinskih odnosov med EU in Kitajsko

Peking, 7. decembra - Veseli me, da smo se s predsednikom Xijem strinjali, da morajo biti naši trgovinski odnosi uravnoteženi, je danes na novinarski konferenci po srečanju s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Voditelji EU in Kitajske so med drugim govorili še o konfliktih po svetu in vprašanju Tajvana.