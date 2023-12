Med otroke v Mariboru prihaja dedek Mraz

Maribor, 9. decembra - Otroke v Mariboru bo tudi letos obiskal dedek Mraz. Danes ob 17. uri se bo spustil s Pohorja na Snežni stadion in v prihodnjih dneh s pravljičnim spremstvom potoval po mariborskih soseskah. Po obhodih, med katerimi se bo ustavil tudi v šolah in vrtcih, se bo 28. decembra znova poslovil, so sporočili iz Zveze prijateljev mladine (ZPM) Maribor.