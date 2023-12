Na Sejšelih po eksploziji in ujmah razglasili izredno stanje

Victoria, 7. decembra - V otoški državi Sejšeli je danes predsednik Wavel Ramkalawan razglasil izredno stanje in izdal ukaz prebivalcem, naj ostanejo doma. Otočje so namreč v sredo prizadele poplave in plazovi, danes pa še eksplozija v skladišču eksploziva, poročajo tuje tiskovne agencije. Zaradi plazu naj bi umrli dve osebi, več deset ljudi pa je poškodovanih.