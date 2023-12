Na Evropski šoli v Bruslju vzpostavljena slovenska jezikovna sekcija

Ljubljana, 7. decembra - Na tridnevnem zasedanju sveta guvernerjev Evropskih šol v Bruslju so soglasno potrdili vzpostavitev slovenske jezikovne sekcije na Evropski šoli Bruselj I. Slovensko sekcijo bodo uvedli s šolskim letom 2024/25, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Slovenija bo tako omogočila celotno šolanje slovenskih otrok v maternem jeziku.