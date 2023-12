Mesto Zagreb, vlada in Cerkev dosegli dogovor glede novega stadiona Maksimir

Zagreb, 7. decembra - Mesto Zagreb, hrvaška vlada in zagrebška nadškofija so dosegli dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij, ki je eden od predpogojev za gradnjo novega nogometnega stadiona Maksimir, so danes sporočili iz zagrebške mestne uprave. Z dogovorom so po 26 letih rešili premoženjsko-pravni spor.