Ljubljana, 7. decembra - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP dopoldne v negativnem območju. K padcu največ prispevajo delnice Petrola, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav. Največ se sicer trguje z delnicami NLB, ki so pri izhodišču, in Krke, ki se gibljejo slabega pol odstotka višje.