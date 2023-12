Energetska zbornica: Računi malih poslovnih odjemalcev elektrike v 2024 višji za okoli petino

Ljubljana, 7. decembra - Navedbe OZS, da se v letu 2024 obeta več kot 90-odstotna podražitev elektrike, so napačne, trdi Energetska zbornica, saj da zbornica primerja ceni brez in z DDV, in to za gospodinjstva, ki je nižja kot za mali poslovni odjem. Končni računi malih odjemalcev bi lahko bili višji za okoli petino, napoveduje energetska zbornica.