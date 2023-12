Po navedbah ZD Ljubljana večina zaznanih zapletov pri prenovi omrežja rešena, pacienti tožijo nad nedelovanjem

pišeta Domen Anderle in Neža Petan

Ljubljana, 9. decembra - Približno mesec dni po začetku celovite prenove omrežja v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana zatrjujejo, da so večino do zdaj zaznanih zapletov rešili v celoti. Še vedno sicer prihaja do občasnih izpadov delovanja informacijskih sistemov. Medtem zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj beleži povečanje števila klicev ogorčenih pacientov.