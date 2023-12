Na predstavitvi poročila Zemlja za vse opozorili na nujnost globalnega ukrepanja na petih področjih

Maribor, 7. decembra - Človeštvo nima več veliko časa in mora odločno ukrepati, če se ne želi soočiti z uničujočimi posledicami, ki jih prinašajo nebrzdana rast gospodarstev, prebivalstva in porabe virov, je na predstavitvi poročila Zemlja za vse povedal eden od sodelujočih avtorjev Anders Wijkman. Po njegovih besedah so potrebne globalne spremembe na petih področjih.