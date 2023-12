Mladina o gospodarstvenikih (8. 12.)

Ljubljana, 8. decembra - Grega Repovž v komentarju Kdor se z Janšo igra ... piše o slovenskih gospodarstvenikih, ki so se odločili za kampanjo zoper vlado. Podatki so namreč pokazali, da je temeljni problem Slovenije dejansko menedžment, ker pretežni del napredka temelji na nizkih davkih in izkoriščanju delovne sile, ne pa na dobrem in razvojnem vodenju podjetij.